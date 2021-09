Vier Verletzte bei Ladendiebstahl in Erfurt - Polizei sucht bestohlene Frau

Erfurt. Unbekannte haben in einem Erfurter Supermarkt eine Frau bestohlen und bei ihrem Fluchtversuch vier Mitarbeiter verletzt. Die Polizei sucht nach der bestohlenen Frau.

Am Freitagmittag stahlen zwei unbekannte Männer in einem Supermarkt in der Scharnhorststraße in Erfurt die Geldbörse einer älteren Frau.

Eine Zeugin bemerkte die Tat und verständigte die Mitarbeiter des Marktes. Die bestohlene Frau merke von alle dem nichts und verließ neben einem der Täter den Markt. Der andere Täter wurde vom Personal des Ladens angesprochen. Der Unbekannte zog ein Pfefferspray, sprühte es den Mitarbeitern ins Gesicht und flüchtete mit einem Auto. Vier Personen wurden dadurch leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei mussten drei von ihnen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei sucht nun die unbekannte Frau, die bestohlen wurde. Die Geschädigte wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0205517 beim Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361 7443 0 zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen:

69-jähriger Jenaer zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Unbekannter gibt sich als Polizist aus und erbeutet Bargeld am Erfurter Nordbad

Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Gotha - umherfliegende Teile verursachen Schaden