Vier Verletzte bei Unfall zwischen zwei Streifenwagen auf A71

In den Unfall waren zwei Polizeifahrzeuge involviert. (Symbolbild)

Arnstadt. Auf der A71 sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Streifenwagen miteinander kollidiert. Vier Polizeibeamte wurden verletzt.

Bei einem Unfall auf der A71 bei Arnstadt sind in der Nacht zu Mittwoch vier Polizeibeamte verletzt worden. Wie die Polizei informierte, seien in den Unfall zwei Polizeifahrzeuge involviert gewesen. Demnach seien die beiden Streifenwagen im Rahmen eines Einsatzes auf der A 71 in Richtung Sangerhausen gefahren. Nach dem Tunnel Behringen wollte ein Fahrer die Überfahrt nutzen, um auf die Richtungsfahrbahn Schweinfurt zu wechseln und fuhr nach links zur Überfahrt. Der Fahrer des nachfolgenden Streifenwagens, habe dies nicht rechtzeitig bemerkt und war mit dem anderen Fahrzeug seiner Kollegen kollidiert.

Durch den Unfall wurden drei Polizisten und eine Polizistin leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Beräumung der beteiligten Fahrzeuge durch den Abschleppdienst war eine Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der A 71 erforderlich. Gegen 4 Uhr konnte die Vollsperrung für die Richtungsfahrbahn Sangerhausen aufgehoben und ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 5 Uhr waren beide Richtungsfahrbahnen wieder komplett befahrbar. Der Schaden wurde von der Polizei mit ca. 50.000 Euro beziffert.