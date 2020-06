Ilmenau . Ein 35-jähriger Ladendieb hielt am Dienstag die Polizei auf Trab. Nach mehreren Umwegen landete er im Gewahrsam.

Volltrunkener Ladendieb wird ins Krankenhaus gebracht, randaliert dort und klaut wenig später im selben Laden

Ein 35-Jähriger wurde Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt am Mühltor beim Diebstahl durch einen Ladendetektiv ertappt. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt - doch damit beginnen die Probleme erst.

Da es dem Täter aufgrund seines augenscheinlichen Alkohol- und Drogeneinflusses allerdings immer schlechter ging, wurde eine Rettungswagen zur Hilfe gerufen. Der 35-Jährige ließ sich nicht behandeln und begann, zu randalieren. Die Polizisten mussten ihn fixieren.

Da es dem Mann weiter körperlich schlecht ging, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verweigerte er weiterhin jede Behandlung und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Der 35-Jährige beschädigte anschließend auf dem Krankenhausgelände eine Lampe. Nachdem er des Platzes verwiesen wurde, begab er sich wieder in den Einkaufsmarkt am Mühltor.

Dort stahl er erneut und warf in der Folge Teile seiner erbeuteten Spirituosenflaschen auf dem Parkplatz des Marktes umher. Schließlich konnte der Täter in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

