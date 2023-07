Von Wespe abgelenkt: Fahrer prallt in Gefell mit Auto gegen Lkw

Gefell Bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis ist ein 20-Jähriger verletzt worden. Der Mann wurde durch eine Wespe im Auto abgelenkt und fuhr auf einen Lkw auf.

Am Donnerstag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Rüther-Münch-Straße in Gefell.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-jähriger auf der Straße unterwegs, als er vermutlich durch eine Wespe im Fahrzeuginneren derart abgelenkt war, dass er auf einen parkenden Sattelzug auffuhr. Dabei verletzte er sich. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

