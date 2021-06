Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte nach Unfall bei Rodeberg

Rettungskräfte brachten einen 70-Jährigen in Krankenhaus. (Symbolfoto)

Rodeberg. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B249 bei Rodeberg im Unstrut-Hainich-Kreis verletzt.

Ein 70-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagnachmittag von der B249 am Ortseingang Rodeberg nach links auf die Landstraße 1003 in Richtung Struth abbiegen. Hierbei Hierbei übersah er einen aus Richtung Eigenrieden entgegenkommendes, vorfahrtberechtigtes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 70-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 46-jährige Fahrerin des entgegengekommenen Autos erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen am Arm.

Gegen 18.30 Uhr wurde nach über zwei Stunden die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben.