VW-Fahrer bremst Bus mehrfach aus und schlägt Fahrer dann ins Gesicht

Tunzenhausen / Frohndorf. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Tunzenhausen im Kreis Sömmerda. Außerdem wurden Hunderte Liter Diesel gestohlen.

VW-Fahrer bremst Bus mehrfach aus und schlägt ihn dann ins Gesicht

Am 15. Dezember gegen 7.30 Uhr fuhr ein Linienbus in Tunzenhausen in den fließenden Verkehr ein. Anschließend überholte ihn ein blauer VW Multivan mit Sömmerdaer Kennzeichen. Der Bus wurde danach durch den VW-Fahrer mehrfach ausgebremst. Beide Fahrzeuge mussten an einer Baustellenampel halten. Als der Busfahrer ausstieg, um den VW-Fahrer zur Rede stellen, schlug der Mann ihm ins Gesicht und verletzte ihn.

Außerdem wurden die Brille und das Diensthemd des Busfahrers beschädigt. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Eventuell kann die Beifahrerin des VW-Fahrers Angaben machen. Es handelt sich um eine ältere weißhaarige Frau. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0292845 entgegen.

Hunderte Liter Diesel in Frohndorf gestohlen

Am frühen Dienstagmorgen verständigten Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft aus Frohndorf die Polizei. Über Nacht hatten Diebe auf dem Gelände ihr Unwesen getrieben. Ohne Schaden zu verursachen, zapften die Täter von mehreren Traktoren insgesamt 300 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 480 Euro ab. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.