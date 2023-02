Wachmann mit Messer bedroht: Großeinsatz der Polizei mit Hubschrauber in Nordhausen

Nordhausen. In Nordhausen ist ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz.

Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass in Nordhausen ein Wachmann mit einem Messer bedroht worden sei. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war den Angaben zufolge gerade dabei, die Verschlusssicherheit eines Geldinstituts zu überprüfen, als er auf den Unbekannten traf. Dieser habe daraufhin dem Wachmann gegenüber gedroht, ihm mit dem Messer erhebliche Verletzungen zuzufügen, teilte die Polizei mit. Anschließend entfernte sich der Mann in die Nordhäuser Innenstadt.

Mit einer Vielzahl an Einsatzkräften fahndete die Polizei nach dem Unbekannten. Dabei kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Gegen Mitternacht konnte der Mann schließlich im Bereich des Bahnhofs gestellt werden. Bei der Festnahme wurden eine Alkoholisierung und der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Daher erfolgte eine Blutentnahme im örtlichen Klinikum. Der Mann hat sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten.

