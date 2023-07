Wahlkreismitarbeiter von Landtagsmitglied Ralf Plötner (Linke) in Altenburg bedroht

Altenburg. Zu einem Vorfall kam es im Wahlkreisbüro von Ralf Plötner in Altenburg. Der Politiker hat Anzeige erstattet.

Am 5. Juli kam es zu Bedrohungen im Wahlkreisbüro des linken Landtagsabgeordneten Ralf Plötner in Altenburg, wie er in einer Mitteilung schreibt. Der Abgeordnete erstattete nun Anzeige gegen zwei unbekannte Männer.

Dazu erklärt er: „Am Mittwochvormittag, 5. Juli, kamen zwei junge Männer in mein Altenburger Wahlkreisbüro am Kornmarkt, während ich in Erfurt im Landtag war. Mein Wahlkreismitarbeiter war allein im Büro und schilderte mir die Situation wie folgt: Einer der Männer näherte sich meinem Mitarbeiter und sagte zunächst sinngemäß in ironischem Ton: ‘Schade, dass das hier bald nicht mehr existiert.’ Anschließend drohte er sinngemäß: ’Wenn wir bald dran sind, dann kommt der Plötner und ihr alle ins Gas.’“ Währenddessen nahm der andere Informationsmaterial und warf es mit den Worten „Kommunistendreck“ durchs Büro. Als mein Mitarbeiter einen Anruf bei der Polizei ankündigte, verließen die Täter das Büro.

Plötner sieht Verbindungen zum Höhenflug der AfD

Der Vorfall sei für Plötner Ausdruck eines geänderten gesellschaftspolitischen Klimas. Er verweist dabei auf den ersten Landrat und den ersten hauptamtlichen Bürgermeister der AfD und eine an dem Tag der Bedrohung veröffentlichte Umfrage, die diese Partei bei 34 Prozent sieht. „Die Täter drohen uns mit einer Vernichtungsfantasie, die historisch für die Ermordung von über sechs Millionen Jüdinnen und Juden sowie anderen Verfolgten durch das NS-Regime steht. Das ist kein harmloser Dumme-Jungen-Streich“, so Plötner. Theresa Lauß, Beraterin bei Ezra, Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, pflichtet ihm bei: „Die Bedrohungen gegenüber dem Mitarbeitenden des Wahlkreisbüros der Linken passierten zeitnah zur Wahl des AfD-Landrats in Sonneberg und der Veröffentlichung der aktuellen Umfrageergebnisse zur Landtagswahl in Thüringen 2024. Das zeigt, dass sich rechte Täter hierdurch ermutigt, gar legitimiert fühlen und sich als Vollstrecker eines vermeintlichen Volkswillens sehen.“

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.