Waldarbeiter bei Arbeitsunfall in Südthüringen tödlich verletzt

Mengersgereuth-Hämmern. Bei Fällarbeiten in einem Waldgebiet ist in Südthüringen ein Mann ums Leben gekommen. Das ist bisher zu dem Unglück bekannt.

Ein Waldarbeiter ist bei bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Sonneberg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagmittag in einem Waldstück "Am Isaak" bei Mengersgereuth-Hämmern Fällarbeiten durchgeführt, als von einem Baum ein großer Ast herunterfiel und den 54-Jährigen traf. Er sei so schwer verletzt worden, dass jede Hilfe zu spät kam und er noch am Unfallort verstarb.

Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Bergwacht Scheibe-Alsbach im Einsatz. Wegen des Unfalls wurde die Bundesstraße 89 laut Polizei zeitweise gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.