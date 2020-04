Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waldbrände wegen Lagerfeuer - Hohe Waldbrandgefahr am Dienstag

Zwei kleinere Waldbrände sind am Montag im Thüringer Wald und bei Saalfeld ausgebrochen. In beiden Fällen soll ein Lagerfeuer der Grund gewesen sein, wie Sprecher der Polizei aus Suhl und Saalfeld am Dienstag sagten. Im Thüringer Wald habe am Ausflugsziel Hoher Stein bei Steinbach-Hallenberg das Feuer etwa 16 Quadratmeter Waldfläche erfasst. Das Feuer sei zwar schon am Vortag gelöscht worden, aber wohl durch den warmen, trockenen Wind neu entfacht worden, so die Sprecherin der Polizei Suhl.

Im Saalfelder Stadtteil Remschütz bauten Unbekannte eine Hütte im Wald auf und machten ein Lagerfeuer. Auch dieses sei am Vortag gelöscht worden, dann aber wieder entfacht worden, so ein Sprecher der Polizei Saalfeld. Etwa 20 Quadratmeter Waldfläche seien von dem Brand erfasst worden. Die freiwillige Feuerwehr sei mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche wegen der Corona-Beschränkungen auf Treffen im Wald ausgewichen seien. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Wildcamper verursachen Waldbrand bei Saalfeld

Hohe Waldbrandgefahr am Dienstag

Die Waldbrandgefahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Dienstag weiter hoch. Im Laufe der Woche nimmt sie zwar ab, ist aber immer noch erhöht, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte. Besonders betroffen seien in Sachsen-Anhalt die Regionen von der Altmark bis Wittenberg und in Sachsen östlich der Elbe. Neben dem ausbleibenden Regen sei der warme, trockene Wind ein Grund für die Waldbrandgefahr, sagte die DWD-Sprecherin. Da der Wind über die Woche hinweg nachlasse, sinke auch die Waldbrandgefahr leicht.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen, dass stürmische Böen mit 60 bis 70 Kilometern pro Stunde über die ostdeutschen Bundesländer fegen. Das Wetter bleibe sonnig mit Temperaturen bis 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen laut DWD auf bis zu zwei Grad. Gebietsweise sei mit Frost in Bodennähe zu rechnen. Am Mittwoch klettern die Temperaturen bei mäßigem Ostwind und viel Sonnenschein auf bis zu 19 Grad. Am Donnerstag erwarten die Wetterexperten Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad. Erst Freitag würden wieder Wolken aufziehen. Es bleibe regenfrei mit Temperaturen bis zu 18 Grad.

Feuerwehr bekämpft Waldbrand an Steilhang Feuerwehr bekämpft Waldbrand an Steilhang Ein Waldbrand zwischen Tachbach und Themar (Lkr. Hildburghausen) forderte am Freitag die Feuerwehr. Foto: News5

Feuerwehr bekämpft Waldbrand an Steilhang Da das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in unwegsamem Gelände an einem Steilhang ausgebrochen. Laut einem Förster vor Ort, war rund ein Hektar Waldfläche am Hang in Brand geraten. Foto: News5

Feuerwehr bekämpft Waldbrand an Steilhang Glücklicherweise befand sich ein Bach in der Nähe, dort konnte das Wasser aufgestaut werden, so dass ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen nicht erforderlich war. Foto: News5

