Waldbrand simuliert: Erste umfassende Großübung von Feuerwehr und Polizei in Thüringen

Suhl. Rund 100 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen und einen Hubschrauber im Einsatz.

Rund 100 Einsatzkräfte haben am Samstag in Suhl die Abläufe bei der Bekämpfung eines großflächigen Waldbrands geübt. Dazu waren neben einem Polizeihubschrauber, der aus der Luft Löschwasser abwarf, 22 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz vor Ort. Es sei die erste derart umfassende Waldbrand-Großübung in Thüringen gewesen, sagte der Sprecher der Suhler Feuerwehr, Daniel Wiegmann.

Neben dem Zusammenspiel der einzelnen Einheiten sollte auch die Löschwasserlogistik erprobt werden, so der Sprecher. Für die Feuerwehrleute ist es vor allem problematisch, in unwegsamem Gelände an Löschwasser zu kommen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hubschrauber und 22 Fahrzeuge im Einsatz

Bei der Übung wurde laut Wiegmann für den Hubschrauber ein mobiler Löschwassertank auf einer Lichtung aufgestellt, der mit einem Wasserwerfer der Polizei und Tanklastzügen der Feuerwehr befüllt worden sei. «Wir wollen auf mögliche künftige ausgedehnte Waldbrände vorbereitet sein», sagte der Feuerwehrsprecher zum Zweck der mehrstündigen Übung.

Großübung mit Hunderten Polizisten in Erfurt

Eine weitere Großübung der Polizei steht am Sonntag in Erfurt an. Dann soll das Szenario einer lebensbedrohlichen Einsatzlage durchgespielt werden. An der Übung auf dem Gelände des Einkaufszentrums Thüringen-Park seien rund 900 Polizeiangehörige der Landespolizeidirektion, des Landeskriminalamts und der Polizeilichen Bildungseinrichtungen sowie etwa 300 Rettungskräfte beteiligt, hieß es im Vorfeld von der Polizei.

Niederschläge reichen für Bäume nicht aus - In Nordthüringen herrscht noch Dürre

Waldbrände am Mittelmeer – ein Toter in Südfrankreich