Waltershausener Apotheken im Visier von Kriminellen

Am Donnerstag brachen Unbekannte in eine Apotheker in Waltershausen ein und versuchten es bei einer weiteren. (Symbolbild)

Waltershausen. Unbekannte hatten es Donnerstagmorgen gleich auf zwei Apotheken in Waltershausen abgesehen. Aus einer wurde der Tresor gestohlen. Bei dem anderen Einbruch hatten die Täter jedoch nicht so viel Erfolg.

Auf zwei Apotheken in Waltershausen hatten es Unbekannte am Donnerstagmorgen abgesehen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zwischen 01.30 Uhr und 5 Uhr in eine Apotheke in der Hauptstraße ein und entwendeten einen Tresor.

Bei dem zweiten Einbruch, der in der gleichen Nacht statt fand, hatten die Täter nicht so viel Erfolg. So versuchten sie zwar in eine Apotheke in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen, doch das gelang ihnen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.