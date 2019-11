Ein leerer Klassenraum in Eisenach. An der Scholl-Schule findet wegen des großen Wasserschadens am 18. November kein Unterricht statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterricht abgesagt: Unbekannte fluten Schule in Eisenach

An der Geschwister-Scholl-Schule in der Eisenacher Weststadt kann am Montag, 18. November, kein Unterricht stattfinden. Der Grund: Jemand hat auf der Toilette der Schule eine sanitäre Einrichtung so manipuliert, dass über viele Stunden unbemerkt Wasser floss, den Raum überschwemmte und sich auch in anderen Bereichen des Gebäudes verteilte. Die Möglichkeit, dass es sich um einen technischen Defekt, etwa einen Rohrbruch handeln könnte, zieht die Polizei nicht in Betracht, zu eindeutig scheinen die Spuren, die auf eine gezielte Tat schließen lassen.

Die Meldung über den Wasserschaden bekam die Polizei nach eigenen Angaben am Samstag, gegen 13.45 Uhr. Eine erste Besichtigung habe ergeben, dass das Wasser erhebliche Schäden an der Bausubstanz angerichtet habe.

In Anbetracht der Schäden hat die Schulleitung noch am Wochenende über die Internetseite der Schule im Vertretungsplan mitgeteilt: „Am Montag findet kein Unterricht statt. Grund: Havarie – Wasserschaden“. Nach Angaben der Polizei dürfte sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro addieren, dies sei jedoch nur eine erste Schätzung.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ergreifung des Täters.

Hinweise unter Tel. 03691 / 2610