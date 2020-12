Weil er sein Auto umparken sollte: Mann will anderen erschlagen und im Wald vergraben

Am Freitagnachmittag erstattete ein 35-Jähriger Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen einen 51-Jährigen aus Saalfeld-Remschütz.

So hatte der 35-Jährige am Freitagnachmittag nach dem Besuch bei einem Bekannten festgestellt, dass sein im Sandgrubenweg abgestelltes Auto eingeparkt war. Laut Polizei handelte es sich bei dem Stellplatz um keinen Privatparkplatz.

Als er kurz darauf zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass er eingeparkt worden war. Deshalb klingelte er an der Tür eines Hauses in unmittelbarer Nähe. Der 51-jährige Hauseigentümer regte sich nach dem öffnen der Tür daraufhin immer mehr. So soll der Mann im weiteren Verlauf mit einem Wagenheber dem 35-Jährigen eine blutende Wunde an der Hand zugefügt haben. Zudem soll der 51-Jährige damit gedroht haben, den 35-Jährigen „zu erschlagen und im Anschluss im Wald zu vergraben“.

Erst nachdem der Bekannte des Jüngeren ihm zur Hilfe eilte, parkte der 51-Jährige sein Auto um.