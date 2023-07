Weizenfeld zwischen Thörey und Sülzenbrücken in Flammen

Thörey. Trotz schnellem Einsatz der Feuerwehren verbrennen fünf Hektar Feld.

Ein Weizenfeld zwischen Thörey und Sülzenbrücken stand am Samstagmittag in Flammen. Trotz schnellem Löscheinsatz der hiesigen Feuerwehren verbrannte eine fünf Hektar große Fläche, informiert die Landespolizeiinspektion Gotha. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro, heißt es in der Meldung weiter. Im Einsatz waren Feuerwehren aus dem Amt Wachsenburg und aus Arnstadt.

