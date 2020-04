Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer kennt diesen Mann? Sangerhäuser Polizei sucht Betrüger

Die Polizei im Nachbarlandkreis Mansfeld-Südharz bittet auf der Suche nach einem Betrüger um Mithilfe. Ermittelt wird in einem Fall, der sich am 5. Oktober vorigen Jahres zwischen 12 und 13 Uhr in einem Elektronikgeschäft ereignet hat. Ein unbekannter Täter erwarb dort laut Polizei im Namen einer nicht existierenden Firma mehrere Mobilfunkverträge. Der Täter erlangte durch diese Verträge mehrere hochwertige Mobiltelefone, wobei ein Gesamtschaden von über 5000 Euro entstand.

Doch durch eine Kamera liegen Bilder des Gesuchten vor. Diese dürfen nun, nach Vorliegen eines gerichtlichen Beschlusses, zur Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden. Der Täter ist zwischen 45 und 55 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, ist von einer korpulenten Gestalt und war sehr selbstbewusst. Er trug eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen, ein dunkles Poloshirt mit rot-weißem Innenkragen, eine dunkle Sweatjacke sowie dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen. Zudem gab er sich als Inhaber einer Pizzeria aus.

Wer kennt die abgebildete Person und weiß wo sie sich aufhält?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz telefonisch entgegen unter 03475/670 293