Glatte Straßen sorgen aktuell in ganz Thüringen für Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolfoto).

Wetterwarnung: Schnee und Eis sorgen für Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Thüringen

Erfurt. Vorsichtig unterwegs sein müssen aktuell Autofahrer auf den Thüringer Autobahnen. Schnee und Eis sorgen für teils für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Geduld müssen aktuell Autofahrer in fast ganz Thüringen aufbringen. Auf der A4 sorgten querstehende Lkw unter anderem zwischen Apolda und Weimar für bis zu elf Kilometer Stau. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei. Dennoch muss von Erfurt bis Jena weiter mit starken Schneefällen zu rechnen sein, die für Glätte und Sichtbehinderung sorgen. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen. Zwischen Stadtilm und Arnstadt kommt es auf der A71 Richtung Sangerhausen nach einem Unfall zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch hier ist die Fahrbahn weiterhin glatt.

Auf der A38 zwischen Bleicherode und Großwechsungen gab es ebenfalls Behinderungen nach einem Unfall. Auch in diesem Bereich besteht in beiden Richtungen die Gefahr von Straßenglätte. Dies gilt ebenso für die A9, wo zwischen Bad Lobenstein und dem Triptis sorgt Straßenglätte für stockenden Verkehr. In Richtung Berlin liegen zwischen Naumburg und Weißenfels zudem mehrere Leitbaken auf der Fahrbahn.

DWD warnt vor Glätte und Schneeverwehungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor Glätte durch Schneematsch. Bis etwa Mitternacht fallen oberhalb von 600 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. In der Nacht zum Donnerstag wird böiger Westwind mit Spitzen bis 60 km/h, in Kammlagen des Thüringer Waldes bis 85 km/h erwartet. Es kann zu Schneeverwehungen kommen. Im Laufe des Donnerstagvormittags lässt der Wind deutlich nach. Im Bergland werden bis zum Abend weitere Schneefälle erwartet.