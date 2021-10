Wieder E-Bikes in Thüringen gestohlen

Gotha. Erneut wurden am Wochenende mehrere E-Bikes von Unbekannten gestohlen. Die Räder haben einen Wert von insgesamt über 15.000 Euro.

Die Gothaer Polizei sucht derzeit Zeugen nach einem Diebstahl von zwei E-Bikes aus einem Schuppen auf einem Grundstück in der Goldbergstraße. Die Tat ereignete sich zwischen dem 9.10.2021 (10 Uhr) und dem 11.10.2021 (5.30 Uhr). Laut Polizei handelte es sich um Bikes der Marke Haibike, Modell Fullseven Life in Gold und ein Damenrad der Marke Brennabor. Der Wert wurde mit rund 7000 Euro angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0236589/2021) entgegen.

E-Bike in Arnstadt gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am 9.10.2021 (zwischen 7 Uhr und 15 Uhr) in Arnstadt ein E-Bike, das auf einem Parkplatz vor einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße an einem Ständer angeschlossen war. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Fischer, Modell Montis, im Wert von rund 2700 Euro. Die Polizei Ilmenau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0236254/2021) zu melden.

Teures E-Bike aus Garage gestohlen

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in der Freiheitsstraße eine Garage auf. Diesmal erbeuteten die Täter ein E-Bike im Wert von 7000 Euro. Bei dem Bike handelt es sich um ein grünes Rad der Marke Specialized.