In vielen Fällen, wie hier in Stedten (Ilm) im Weimarer Land, gehen die Täter mit roher Gewalt vor.

Sollstedt. Einen Zigarettenautomat gesprengt haben am Wochenende Unbekannte in Sollstedt. In der jüngeren Vergangenheit wurden vermehrt Automaten in Thüringen gesprengt.

Wieder Zigarettenautomat gesprengt – Täter können mit Bargeld flüchten

Am frühen Sonntagmorgen wurde Am Markt in Sollstedt (Landkreis Nordhausen) von Unbekannten ein Zigarettenautomat mithilfe von Pyrotechnik gesprengt. Anschließend entnahmen die Täter daraus das Bargeld in unbekannter Höhe und mehrere Schachteln Zigaretten.

Am Automaten selbst entstand nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet. Anwohner und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Immer wieder werden in Thüringen Zigarettenautomaten gesprengt. So wurden allein im Dezember der Polizei über 14 Fälle mitgeteilt, in denen Unbekannten Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik gesprengt hatten. Die Vorfälle ereigneten sich im gesamten Raum Thüringen. Die Täter bekommt die Polizei nur selten zu fassen.

Nahezu an jedem Tag in Thüringen ein Fall

Erst in der Silvesternacht hatten Unbekannte in Eisenberg einen kompletten Zigarettenautomaten aus der Wandverankerung gerissen, nachdem sie versucht hatten diesen durch Pyrotechnik zu aufzusprengen.

Laut Statistik musste die Polizei im Jahr 2018 nahezu an jedem Tag irgendwo im Freistaat wegen eines aufgebrochenen oder aufgesprengten Zigarettenautomaten ausrücken. Bei den insgesamt 385 Fällen, hatten die Täter dabei den Automaten aufgesprengt.

Besonders auffällig sei, dass die Täter am meisten in den Landkreisen von Nordhausen und Suhl zugange waren. Eher selten kommt so was in den Gegenden von Gera und Saalfeld vor.

Wie die Landespolizeidirektion Thüringen uns erst vor kurzem mitteilte, beschäftigt sich derzeit keine Sonderkommission oder Arbeitsgruppe mit den Aufbrüchen von Zigarettenautomaten.