Winterdienst-Fahrzeug im Unstrut-Hainich-Kreis abgebrannt

Wendehausen. Ein Fahrzeug des Winterräumdienstes ist in Flammen aufgegangen.

Derzeit voll gesperrt ist die Straße zwischen Wendehausen und Schierschwende im Unstrut-Hainich-Kreis.

Wegen eines technischen Defekts geriet am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein Räumfahrzeug des Winterdienstes auf der Fahrt zwischen Schierschwende und Wendehausen im Unstrut-Hainich-Kreis plötzlich in Brand. Der Fahrer vom Mühlhäuser Stützpunkt der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft (TSI) konnte noch selbstständig den Notruf absetzen und blieb unverletzt.

Der Unglücksort auf der Landstraße am südwestlichsten Zipfel des Unstrut-Hainich-Kreises befand sich in einem Waldstück. Weil die Flammen vom Straßenrand aus bereits auf das Unterholz übergegriffen hatten und von einer unübersichtlichen Bedrohungslage ausgegangen worden war, gab es einen Großalarm für die Feuerwehren der Landgemeinde Südeichsfeld. Als Einsatzleiter lobte Thomas Montag von der Feuerwehr Wendehausen das Zusammenwirken mit allen verfügbaren mehr als 30 Einsatzkräften der Feuerwehren Wendehausen, Schierschwende, Diedorf und Heyerode.

Das Feuer an dem Winterdienstfahrzeug konnte binnen kurzer Zeit gelöscht werden und zudem ein Waldbrand verhindert werden. Auch eine unmittelbar in der Nähe befindliche Telekom-Freileitung blieb unversehrt. Der Motorraum des Winterdienstfahrzeuges brannte völlig aus, so dass von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen ist.

