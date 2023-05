In einem Wohnhaus in der Neuen Schulstraße in Rudolstadt hat es am Sonnabend einen Brand gegeben. Verletzt wurde niemand.

Wohnhausbrand am Sonnabend in Rudolstadt

Rudolstadt. Feuerwehr am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort in der Neuen Schulstraße

In einem Wohnhaus in der Neuen Schulstraße in Rudolstadt hat es am Sonnabend in den frühen Abendstunden einen Brand gegeben. Kurz vor 20 Uhr wurde die Alarmierung ausgelöst. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Beim Eintreffen wurde laut Einsatzleiter Steffen Karol ein Vollbrand in einem Zimmer im Erdgeschoss festgestellt. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandspuren waren an der Fassade deutlich sichtbar. Verletzt wurde niemand.

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend (13.05.2023) ein Großalarm ausgelöst, weil ein Haus in Brand geraten war. Foto: Fricke/News5

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Fricke/News5

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt Der Bewohner des Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und mögliche Gefahren zu minimieren. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt Die genaue Ursache des Brandes wird derzeit noch untersucht. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Großalarm wegen Brand in Rudolstadt In Rudolstadt wurde am Samstagabend ein Großalarm ausgelöst, als ein Haus in Brand geriet. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt werden. Foto: Heike Enzian/Fricke

Zirka 100 Einsatzkräfte vor Ort

Zum Einsatz kamen mehrere Löschfahrzeuge sowie die Drehleiter. Insgesamt waren etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rudolstadt, Bad Blankenburg, Saalfeld, Leutnitz, Remda und Großkochberg vor Ort. Die Neue Schulstraße sowie die Schwarzburger Straße in Schwarza waren während des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Die Feuerwehr hat zunächst bis in die Nachtstunden um 2 Uhr eine Brandwache angeordnet.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei konnte dafür gegen 21.30 Uhr das Gebäude betreten. Der Hauseigentümer soll bei Verwandten untergekommen sein, hieß es von den Einsatzkräften.