Wohnung komplett zerstört - 100.000 Euro Schaden bei Brand in Erfurt

Die Feuerwehr bekämpfte am Dienstagabend einen Brand in Erfurt. (Symbolbild)

Ein Wohnhausbrand beschäftigte Dienstagabend in Erfurt die Polizei und Feuerwehr. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war der Brand in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße ausgebrochen. Durch die Feuerwehr wurden die Anwohner des Hauses evakuiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Gebäude sei allerdings beträchtlicher Sachschaden entstanden. Die Wohnung im Dachgeschoss wurde komplett zerstört. Der Schaden wird von der Polizei auf 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei bislang noch unklar. Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.