Wohnungsbrand in Erfurt

Erfurt. Im Erfurter Norden brach in einem Hochhaus ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Am Freitagabend gab es in einem Hochhaus im Erfurter Norden ein Wohnungsbrand. Wie die Polizei am Samstag informierte, konnte die Berufsfeuerwehr der Sadt den Brand löschen, bevor das Feuer auf weitere Wohnungen übergriff.

Glücklicherweise wurde kein Bewohner verletzt. Lediglich die betroffene Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.