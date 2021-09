Wolke über Biogasanlage sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei - Ladendieb entwendet Parfüm

Altenburger Land. Außerdem rollte ein ungesichertes Auto gegen ein anderes Fahrzeug. Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Wolke über Biogasanlage sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstag gegen 15.15 Uhr zum Einsatz gekommen, da sich über der Biogasanlage im Kieswerk Nobitz eine Wolke gebildet hatte. Wie die Polizei mitteilte, übeflog eine Drohne das Gelände ohne Feststellung von Schäden.

Als Ursache stellte sich eine Fehlfunktion einer an die Biogasanlage angrenzende Anlage heraus. Hier war die Konzentration an mit schwefelsäureversetzem Schlamm erhöht.

Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht, es könnte lediglich zu Geruchsbelästigungen gekommen sein. Die Feuerwehr hat nach Prüfung Entwarnung signalisiert. Der Schlamm wird in Verantwortung des Betreibers in Verbindung mit der Feuerwehr entsorgt.

Ladendieb entwendet Parfüm

Am Dienstag um 14.15 Uhr hat ein männlicher Ladendieb zwei Flaschen Parfüm entwendet und wollte ohne zu Bezahlen das Geschäft auf dem Altenburger Markt verlassen. Der Täter wurde laut Polizeiangaben noch festgehalten, konnte sich aber durch körperliche Gewalt befreien und ist geflohen.

Als Täter konnte später ein 27-jähriger Altenburger ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ungesichertes Auto rollt gegen anderes Fahrzeug

Am Dienstag um 14.10 Uhr hat der Fahrer eines Autos sein Fahrzeug in der Gerhard-Altenbourg-Straße in Altenburg abgestellt. Wie die Polizei mitteilte, vergaß er dabei offensichtlich seinen Wagen ordnungsgemäß zu sichern.

Daher rollte das Auto los und in der Folge gegen ein anderes Fahrzeug. An beiden Wagen entstand Sachschaden.

