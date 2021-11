Wutausbruch: 55-Jähriger wirft in Hermsdorf Kasten mit Flaschen Richtung Kassiererin

Hermsdorf. Die Polizei ist zu einem Einkaufsmarkt nach Hermsdorf gerufen worden. Ein 55-Jähriger hatte einen Kasten mit Flaschen gegen die Trennscheibe an der Kasse geworfen.

Ein 55-Jähriger ließ am Mittwochabend seinen Unmut an der Scheibe eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf aus.

Der Mann wollte an der Kasse sein Ware bezahlen. Die Kassiererin forderte den Mann daraufhin auf, eine Flasche des Kastens auf das Verkaufsband zu legen. Der Mann griff nach dem Kasten und warf diesen gegen die Trennscheibe an der Kasse. Die Plexiglasscheibe zersprang daraufhin.

Die Kassiererin blieb bei dem Vorfall zum Glück unverletzt.

