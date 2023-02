Zahlreiche Gartenlauben in Gera aufgebrochen

Gera. In Gera sind bislang unbekannte Täter in zahlreichen Gartenlauben eingebrochen. Bislang tappt die Polizei im Dunkeln.

In den vergangenen Tagen kam es zu zahlreichen Einbrüchen in eine Kleingartenanlage in der N.-A.-Ostrowski-Straße in Gera. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gealtsam in sieben Gartenlauben ein und verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Was genau geklaut wurde, konnte die Polizei bislang noch nicht sagen.

Auch die Kleingartenanlage in der Pasternakstraße in Gera geriet ins Visier von Dieben. Zwischen Donnerstag dem 2. Februar und dem 14. Februar drangen Unbekannte in die Kleingartenanlage ein.

Laut Angaben der Polizei, brachen die Diebe die Türen von zwei Gartenlauben auf und verursachten so einen hohen Sachschaden. In einer der beiden Hütten erbeuteten die Einbrecher einen Fernseher und Silvesterknaller. In der anderen wurden sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht fündig.

