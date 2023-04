Zahlreiche Motorradunfälle ereigneten sich am Osterwochenende in Thüringen. (Symbolbild)

Zahlreiche Motorradunfälle am Osterwochenende in Thüringen

Nordhausen/Saalfeld/Sonneberg Am Wochenende sind bei Motorradunfällen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden.

Am Wochenende ereigneten sich auf Thüringens Straßen zahlreiche Motorradunfälle. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Auch der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

83-Jährige übersieht Motorrad im Landkreis Sonneberg

Am frühen Abend kam es am Ostersonntag auf der B4 auf der Höhe von Heubisch im Landkreis Sonneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 83-jährige Autofahrerin die B4 in Richtung Heubisch verlassen, als sie den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Es kam zur Kollision, bei der der 20-jährige Motorradfahrer über die Motorhaube flog und in einem angrenzenden Feld landete.

Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen, musste der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die 83-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Für die Bergung dieser musste die B4 für über zwei Stunden gesperrt werden.

20-Jähriger verletzt nach Sturz in einer Kurve

Am Freitag stürzte ein 20-Jähriger im Landkreis Sonneberg mit seinem Motorrad. Am Nachmittag war dieser zwischen Föritztal und Schauberg unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Laut Polizei, zog sich der 20-Jährige durch den Sturz eine Verletzung an der Hand zu, welche im Krankenhaus behandelt wurde. Am Motorrad als auch an einem Leitpfosten entstand ein Sachschaden.

Hubschrauber-Einsatz im Saale-Orla-Kreis

Am Montagnachmittag kam es im Saale-Orla-Kreis bei Grobengereuth zu einem Verkehrsunfall. Auf der Höhe der dortigen Gaststätte kam ein 43-jähriger Motorradfahrer von der Straße ab.

Warum der Mann in der Kurve mit seinem Fahrzeug stürzte, ist bisher noch unklar. Der 43-Jährige verletzte sich durch den Sturz und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Mann kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ebenfalls am Montagnachmittag kam es auf der B90 zwischen Zschachenmühle und Klettingshammer im Saale-Orla-Kreis zu einem weiteren Motorradunfall. Hierbei handelte es sich um eine 51-jährigen Fahrer.

Nach Informationen der Polizei kam dieser von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Unfall ohne Fremdeinwirkung bei Nordhausen

Ein 64-jähriger Motorradfahrer war am Montag gegen Abend auf der Kreisstraße 20 zwischen Nordhausen und Herreden unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache, verlor der Mann die Kontrolle über die Maschine.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 64-jährige Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun nach der Unfallursache.

Kollision mit Leitplanke bei Oberhof

Auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof kam es am Montag zu einem weiteren Motorradunfall mit einem Schwerverletzen. Am späten Nachmittag war ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad unterwegs.

Wie die Polizei angab, verunglückte der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve. Auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke.

Der 46-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Sein Motorrad musste geborgen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.