Unfälle und Staus wegen Schneeglätte in Thüringen - Hier kommt es aktuell zu Behinderungen

Auf der B90 bei Bad Lobenstein kollidierten ein VW-Transporter und ein Lastwagen. Der Unfall war so heftig, dass der Lastwagen darauf die Leitplanke durchbrach und in eine Böschung rutschte. Der VW-Fahrer wurde schwer verletzt.

Wegen Glätte hat es am Dienstagmorgen mehrere Unfälle auf Thüringens Autobahnen gegeben. Wie die Polizei informierte, sei der Grund für die Unfälle meist den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.

So kam es Im Bereich der A4 zwischen Sättelstädt und Waltershausen bereits zu einigen Unfällen mit Sachschäden. Ebenso auf der A73 zwischen Eisfeld und Suhl. Hier waren Autos aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit Leitplanken kollidiert. Auf der A9 bei Eisenberg in Richtung München hatte ein Lkw am Morgen die Kontrolle verloren und war in die Leitplanke gerutscht, die Bergungsarbeiten dauern hier derzeit noch an.

Auf Autobahnen geht es nur stockend voran

Große Teile der Autobahnen im Freistaat seien mit Schnee bedeckt. So im südlichen Bereich auf der A73 und A71 - hier sind einzelne Fahrbahnabschnitte gesperrt, überall gibt es Schneeverwehungen - und im westlichen Raum auf der A4 im Bereich Waltershausen, Gotha und Erfurt. Auch im Bereich des Hermsdorfer Kreuzes halte der Schneefall an.

Derzeit geht es auf der A73 zwischen Bamberg und Suhl in beiden Richtungen nur stockend voran, Autofahrer verlieren 20 Minuten. Zwischen Neuhaus und Steinach im Landkreis Sonneberg stehen zahlreiche Lkw quer; ähnlich verhält es sich auf der B281 bei Saalfeld und im Saale-Holzland-Kreis.

Heftiger Schneefall und Schneeverwehungen im Ilm-Kreis

Der Winterdienst ist am Dienstag besonders in Ilmenau gefordert, da es hier lang anhaltend geschneit hat und weiterhin schneit und zusätzlich Schneeverwehungen die Verkehrsbedingungen erschweren. Teilweise mussten bereits .

Ein 48-jähriger Autofahrer ist in einer leichten Kurve zwischen den Ortsteilen Hattengehau und Schnellmannshausen (Wartburgkreis) mit seinem Renault von der Straße abgekommen. Der Grund waren nach Angaben der Polizei winterliche Straßenverhältnisse.

Am Dienstagvormittag kam es auf der B90 bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) zum einem schweren Unfall: Dort kollidierten ein VW-Transporter und ein Lastwagen. Der Unfall war so heftig, dass der Lastwagen darauf die Leitplanke durchbrach und in eine Böschung rutschte. Während der Lastwagenfahrer mit leichten Verletzungen davon kam, erlitt der Fahrer des VW schwere Verletzungen. Allerdings wurde der Unfall hier nicht direkt durch den Schnee verursacht, sondern laut Informationen von vor Ort durch eine missachtete Vorfahrt.

Autofahrer sollen entsprechend der Witterungsverhältnisse fahren

Die Autobahnmeistereien seien aktuell mit allen Winterdienstfahrzeugen im Einsatz. Die Autobahnpolizei weist eindringlich darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit an die Witterung und die Straßenverhältnisse anpassen sollen, um Unfälle zu vermeiden.

Bei den Ab- und Auffahrten von den jeweiligen Autobahnen, sollten die Verkehrsteilnehmer ebenso besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. Hier seien die Fahrbahnen oft auch schneebedeckt und die Kurvenführung der Ab- und Auffahrten birgt weitere Risiken.

Gefahr durch herabfallende Eisplatten

Eine weitere Gefahr bei dieser Witterung seien Eisplatten auf Lkw. So habe es am Montag auf der A4, A9 und der A71 insgesamt fünf Verkehrsunfälle gegeben, bei den herabfallende Eisplatten von Lkw die Ursache waren. Glücklicherweise seien bei den Unfällen keinen Personen verletzt worden. Es entstand aber an den vom Eis getroffen Pkw, Kleintransporter und einem Lkw Sachschaden.

