Zahlreiches Diebesgut per Satellit im Landkreis Gotha aufgespürt

Per Satellit konnte im Landkreis Gotha zahlreiches Diebesgut gefunden werden. Wie die Polizei am Montag informierte, seien im Juni vor einer Schule in der Eisenacher Straße zwei Simsons gestohlen worden. Einer der Besitzer hatte in seinem Moped einen GPS-Tracker eingebaut.

Dadurch konnte unmittelbar nach der Tat lokalisiert werden, wo sich das Moped aktuell befindet. In einer Garage in der Langensalzaer Straße in Gotha konnten beide gestohlenen Mopeds gefunden werden. Dort fand sich auch noch ein weiteres Kraftrad und ein Pkw-Anhänger, die ebenfalls gestohlen wurden. Die Ermittlungen würden sich nun gegen einen 23-Jährigen aus Gotha richten.

Auch bei einem Fall in Georgenthal wurde man durch einen GPS-Tracker fündig. Dort wurde ein am 20. Juli gestohlener Mähroboter durch die satellitengestützte Ortungstechnik wenige Stunden später in Wechmar bei einem 41-Jährigen gefunden. Bei ihm wurden auch sechs Fahrräder gefunden, die ebenfalls gestohlen wurden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Wegen des Diebstahls der Sachen sei ein Ermittlungsverfahren gegen einen 17-Jährigen aus Ohrdruf eingeleitet worden.