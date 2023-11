Zeigt Thüringer Polizist Geste türkischer Rechtsextremisten? - Ermittlungen laufen

Erfurt. Hat ein Polizist in einem Dönerladen den sogenannten türkischen Wolfsgruß gezeigt? Das Foto war auf der Plattform X verbreitet worden.

Die Thüringer Polizei reagiert auf ein Foto, das einen Beamten mit dem sogenannten türkischen Wolfsgruß zeigen soll. Diese Handgeste ist ein bekanntes Symbol der rechtsextremistischen türkischen "Ülkücü"-Bewegung.

Das Foto auf der Plattform X soll einen Thüringer Polizisten zeigen, der in einem Dönerladen in Arnstadt mit dieser Geste posiert. Die Thüringer Polizei erklärte am Freitag auf X, vormals Twitter: "Wir haben das betreffende Bildmaterial gesichert und den Vorfall zur weiteren Überprüfung an den Bereich der Internen Ermittlungen weitergeleitet."

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) reagierte auf X ebenfalls auf das Foto: "No go. Interne Ermittlungen laufen bereits."