Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer über Autobahnen - Vortest ergibt fast 2 Promille

Ein Zeuge hatte am Dienstag einen Autofahrer beobachtet, der bei seiner Rast an der A4 auf einem Parkplatz offenbar Alkohol getrunken und danach sofort weitergefahren war. Der Mann alarmierte die Polizei, folgte dem Fahrzeug und informierte die Beamten über den jeweiligen Standort. So konnten die Autobahnpolizisten das beschriebene Auto auf der A9 in Richtung Berlin ausfindig machen und auf den Parkplatz Kuhberg lotsen.

Bei der Kontrolle des Fahrers bestätigte sich der Verdacht. Der Vortest zeigte einen Atemalkoholwert von 1,99 Promille.

Den 49-jährigen Fahrer erwartet nun Anzeige, der Führerschein wurde sichergestellt. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, wurde der 49-Jährige wieder entlassen. Sein Autoschlüssel wurde einbehalten, bis ein geeigneter Fahrer die Weiterfahrt übernehmen konnte.

