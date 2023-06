Zeugen alarmieren Polizei: Mann schlägt mit Axt auf Eingangstür in Saalfeld ein

Saalfeld Mit einer Axt hat ein Mann in Saalfeld auf eine Eingangstür eingeschlagen. Dabei schrie er laut umher.

Am Samstag gegen 4.30 Uhr gingen mehrere Anrufe von besorgten Zeugen bei der Polizei in Saalfeld ein, weil ein Mann mit einer Axt auf eine Hauseingangstür in der Stauffenbergstraße in Saalfeld einschlug und dabei laut schrie.

Der 37-Jährige schaffte es, die Tür durch die Hiebe mit der Axt zu öffnen. In diesem Moment traf die Polizei ein. Der Mann konnte festgenommen, und die Axt sichergestellt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Laut Angaben der Polizei hatte der 37-Jährige einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille. Er kam in ein Krankenhaus. Er muss sich nun bezüglich seiner begangenen Straftaten verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

