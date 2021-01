Zeugen gesucht: Supermarkt in Gotha bestohlen

Zwei Unbekannte haben am Abend des 5. Januar in einem Supermarkt an der Oststraße Waren gestohlen. Die Männer entwendeten gegen 19.25 Uhr noch nicht näher bekannte Gegenstände und flüchteten anschließend aus dem Markt. Im weiteren Verlauf kam es auf dem Supermarktparkplatz zu einem Gerangel zwischen einem der Täter und einem einschreitenden Passanten.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Polnisch, dunkel gekleidet, führte Rucksack mit sich

18 bis 22 Jahre alt, ca. 185 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, hellblonde Locken, sprach Polnisch, bekleidet mit dunkler Jacke und Pullover mit roter Kapuze.

Zeugen, insbesondere der Passant, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0002980/2021) zu melden.