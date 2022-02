Ziegenbock aus Nordthüringen macht es sich in Polizeiauto bequem

Von spektakulär bis skurril: Die sonderbarsten Polizeimeldungen 2022

Zwei Männer haben versucht, fünf Fahrzeuge über die A4 zu transportieren. Das abenteuerliche Gespann, was sie dafür zusammengeschustert hatten, wurde bei Erfurt gestoppt. Ein Autotransporter als Zugfahrzeug hatte einen Schrott-Pkw geladen. Am Zugfahrzeug hing noch ein Anhänger, auf dem ein Schrottwohnmobil geladen war. An diesem Anhänger wiederum wurde mit einem Spanngurt ein Mercedes Sprinter abgeschleppt. Darin habe der zweite Mann gesessen und das Fahrzeug gesteuert. Außerdem befand sich im Sprinter noch ein Kleinwagen.Die Weiterfahrt für dieses abenteuerliche Gespann mit einer Länge von 28 Metern wurde untersagt. Die beiden Männer müssen nun ein passendes Abschleppfahrzeug besorgen, um die Fahrzeuge in zulässiger Form weitertransportieren zu können. Der Fahrer des Transporters erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Foto: Autobahnpolizei Thüringen