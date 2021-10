Zigarettenautomat in Stadtilm gesprengt

Stadtilm. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in den frühen Morgenstunden.

Am frühen Dienstagmorgen sprengten zwei Unbekannte gegen etwa 2.50 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Schwarzburger Straße in Stadtilm. Der Automat sei dabei zerstört worden; der Schaden wird laut Polizeiangaben auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Das Beutegut sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Täter flüchteten nach der Tat mit einem Auto in Richtung Stadtzentrum. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Volkswagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 03677/601124 entgegen.

