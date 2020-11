Zoll entdeckt über 13.000 Zigaretten im Motorraum eines Transporters

Autobahndreieck-Südharz. Die Polizeibeamten des Erfurter Zolls hielten einen Transporter am Autobahndreieck Südharz an und fanden eine große Menge Tabak und Alkohol vor.

Am Donnerstag kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt am Dreieck Südharz in Fahrtrichtung Westen einen aus Polen kommenden Transporter. Auf Befragen der kontrollierenden Beamten meldete der Fahrer für sich, seinen Beifahrer und eine der zwei Begleiterinnen jeweils vier Stangen, für die zweite Mitfahrerin eine Stange Zigaretten an.

Diese Tabakmengen entsprachen der erlaubten Freimenge. Darüber hinaus waren jedoch die 13.200 Zigaretten, die der Mann in den Hohlräumen des Motorraums - mit schwarzer Folie umwickelt - versteckt hatte. Daneben konnten die Beamten weitere 500 Zigaretten in einem Paket im Innenraum des Transporters finden. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Bei der weiteren Durchsuchung entdeckten die Zöllner über 37 Liter Spirituosen und 122 Liter Bier, die für den Weiterverkauf bestimmt waren. Diese hätten ebenfalls versteuert werden müssen.

Wegen der Verstöße wurde gegen den Mann wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Strafverfahren eingeleitet. Die Abgaben in Höhe von 2577 Euro wurden noch vor Ort entrichtet.

Ähnliche Situation schon Mitte des Monats

Bereits am 13. November machten die Erfurter Zöllner eine ähnliche Entdeckung. Bei der Kontrolle eines in Rumänien zugelassenen Kleintransporters, der auf dem Weg nach Großbritannien war, entdeckten die Beamten 10.200 Zigaretten, die für einen unbekannten Empfänger bestimmt waren.

Da der Versand von Tabakwaren mittels Post- und Kurierdienst nicht erlaubt ist, erging gegen den Mann ein Steuerbescheid in Höhe von 1.755,33 Euro. Auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wurde eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

