Opfer eines eher ungewöhnlichen Arbeitsunfalls ist ein Elektriker in Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen geworden.

Trusetal. Autsch! Ein Elektriker wollte in Trusetal die Glühlampe einer Straßenlaterne wechseln und stieß in ein Wespennest. Die Hornissen waren nicht begeistert vom ungebetenen Eindringling.

Zu nahe am Wespennest: Hornissen attackieren Elektriker in Trusetal

Ein etwas anderer Arbeitsunfall hat Freitagvormittag neben der Polizei auch die Feuerwehr und das Ordnungsamt beschäftigt. In Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein Elektriker beim Wechseln der Glühlampe einer Straßenlaterne von Hornissen angegriffen worden. Der 55-Jährige stand laut Polizei auf einem Hubwagen in der Wilhelminenstraße, als er in luftiger Höhe auf das Wespennest stieß. Dessen schwarz-gelbe Bewohner fühlten sich demzufolge durch den Eindringling sofort bedroht und stachen mehrfach zu.

Der Elektriker musste anschließend von einem Arzt behandelt werden. Hornissen sind streng geschützt. Die Wespenart darf nicht gefangen oder getötet werden. Auch ihre Nester dürfen nicht bekämpft und nur mit Ausnahmegenehmigungen entfernt werden.

