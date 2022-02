Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Sonneberg mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. (Symbolbild)

Zu weit vorgewagt - Auto kollidiert an Bahnübergang mit Zug

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Sonneberg ist ein Autofahrer zu weit nach vorn gefahren und mit einem Zug kollidiert.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Regionalzug an einem Bahnübergang in Sonneberg ist am Samstag hoher Sachschaden entstanden.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte ein 55 Jahre alter Mann sein Auto an dem unbeschrankten Übergang zwar angehalten, war aber dabei zu weit an die Schienen herangefahren.

Ein aus Richtung Steinach kommender Triebwagen streifte die Vorderseite des Autos. Die acht Zugpassagiere und der Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Den Schaden am Triebwagen bezifferte die Polizei auf 20.000 Euro, den am Auto auf 1000 Euro.

Die Bahnstrecke war wegen des Unfalls etwa eine halbe Stunde gesperrt.