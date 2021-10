Zusammenstoß: Autofahrer überfährt in Südthüringen Biber

Eisfeld. Im Wasser sind sie blitzschnell, zu Fuß an Land aber eher sehr langsam: Am Donnerstag ist auf der Straße zwischen Eisfeld und Harras ein Biber überfahren worden.

Reh, Fuchs, Wildschwein und auch der Dachs - immer wieder wird die Polizei zu Wildunfällen mit den unterschiedlichsten Tieren des Waldes gerufen. Donnerstagabend fiel aber ein ganz anderes Tier seinem Leichtsinn, einfach über die Straße zu rennen, zum Opfer.

Ein Biber überquerte die Fahrbahn just in diesem Moment, als ein 29-Jähriger mit seinem Audi von Eisfeld nach Harras unterwegs war. Einen Zusammenstoß konnte der Mann nicht mehr verhindern und so prallte dasTier gegen das Auto. Der Biber hatte keine Chance und verendete am Unfallort.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: