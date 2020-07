Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusammenstoß mit Radfahrerin im Kyffhäuserkreis - Frau im Krankenhaus

Eine 47-jährige Radfahrerin musste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall in der Güntherstraße in Sondershausen verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau fuhr auf dem Gehweg in Richtung Ulrich-von-Hutten-Straße. Plötzlich kam aus einer Einfahrt eine 24-jährige Frau mit ihrem Renault Clio gefahren. Sie übersah die Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Die 47-Jährige stürzte und verletzte sich am Fuß.

