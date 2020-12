Zwei Autos krachen in Tambach-Dietharz frontal zusammen

In Tambach-Dietharz hatten zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall Glück im Unglück. Wie die Polizei Gotha informiert, ist ein 25-jähriger Mann am Sonntag gegen 22.15 Uhr mit seinem Peugeot auf der Bahnhofstraße in Richtung Georgenthal gefahren. In einer dortigen Rechtskurve sei er dann plötzlich von seiner Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn abgekommen.

Ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer habe den Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 25-Jährige und der 27-jährige Autofahrer seien bei dem Unfall nicht verletzt worden.

An den beiden Fahrzeugen entstand allerdings entsprechender Sachschaden. Wieso der Peugeot-Fahrer von seiner Fahrbahn abgekommen ist, sei nach bisherigen Informationen nicht bekannt.

