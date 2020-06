Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Drogenfahrten in Nordhausen gestoppt

Die Polizei ertappte am Samstagabend und Sonntagmorgen in Nordhausen zwei Autofahrer, die berauscht hinter dem Steuer saßen. Am Samstag gegen 19 Uhr wurde in der Martin-Niemöller-Straße der Fahrer eines VW kontrolliert. Bei dem 33-Jährigen verlief ein Drogentest positiv. Am Sonntag gegen 1 Uhr wurde in der Arnoldstraße der nächste Verstoß festgestellt. Ein 31-Jähriger VW-Fahrer wurde positiv auf Drogen getestet. Es erfolgte jeweils eine Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen beide Autofahrer wird nun ermittelt. Die Polizisten untersagten ihnen die Weiterfahrt.