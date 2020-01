Die Löscharbeiten dauerten in Wachstedt bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntagvormittag waren die Feuerwehrleute weiterhin vor Ort, um bei einem erneuten Aufflammen schnell Eingreifen zu können.

Dingelstädt/Wachstedt. Mehr als 150 Einsatzkräfte kämpfen bei Großbränden in Dingelstädt und Wachstedt gegen die Flammen. Zwei Familien können nicht mehr in ihre Häuser zurück.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Familien verlieren im Eichsfeld ihre Häuser

Das erste Wochenende im neuen Jahr wird bei vielen Eichsfeldern in trauriger Erinnerung bleiben. Gleich zwei Familien stehen nach diesem vor der Frage: Wie geht es jetzt weiter? Das traute Heim fiel dem Feuer zum Opfer. Es wird nie wieder so sein, wie es vor dem 4. und 5. Januar war. In beiden Fällen konnten die Bewohner die Häuser rechtzeitig und unverletzt verlassen. Einer musste Sonntagnacht ins Krankenhaus gebracht werden, da er Rauchgas eingeatmet hatte.