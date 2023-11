Foto: an Woitas / dpa

Bei Zollkontrollen von Barbershops in Thüringen hat die Polizei zwei Männer verhaftet. (Symbolbild)

Zwei Festnahmen nach Zoll-Kontrollen in Thüringen

Erfurt/Jena. Vergangene Woche hat das Hauptzollamt Erfurt Kontrollen durchgeführt. Bei zwei Männern klickten im Anschluss die Handschellen.

Bei Zollkontrollen hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Vergangene Woche Freitag wurden laut Meldung der Beamten im gesamten Bundesgebiet Kontrollen durchgeführt, um gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigungsverhältnisse und Clankriminalität vorzugehen.

Das Hauptzollamt habe sich an dem Einsatz mit 130 Zöllnerinnen und Zöllnern beteiligt und 70 sogenannte Barbershops im Freistaat kontrolliert. Dabei seien etwa 160 Beschäftige zu ihrem Arbeitsverhältnis befragt worden.

In Erfurt fand die Polizei so einen Mann, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Er habe zunächst versucht, die Ausweisdokumente seines Bruders als seine auszugeben. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung habe sich herausgestellt, dass nach dem Mann gefahndet werde. Auch bei einem 29 Jahre alten Mann in Jena stellte sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten insgesamt 51 Unregelmäßigkeiten fest, darunter 15 Verstöße gegen den Mindestlohn, 15 Fälle von illegal beschäftigten Ausländern und fünf Verstöße beim Bezug von Sozialleistungen. Ein Strafverfahren und neun Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

