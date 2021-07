Zwei Frauen nach Unfall schwer verletzt: B88 gesperrt

Uhlstädt. Auch ein Hubschrauber wurde nach dem schweren Unfall zunächst angefordert.

Am Donnerstagmittag wurden zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall im Kreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr fuhren die 57-Jährige und die 78-Jährige laut Polizei in ihrem Nissan Note auf Bundesstraße 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt. Aus unbekannter Ursache kamen die beiden von der Fahrbahn ab und gerieten in den Straßengraben.

Bundesstraße zeitweise voll gesperrt

Dadurch wurden die beiden Frau teils schwer, jedoch bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht lebensbedrohlich, verletzt. Des weiteren befand sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Verletzten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Nissan entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme sowie für die Bergung zeitweise voll gesperrt.

Unfallserie auf A4 mit teils schwer verletzten Personen - Feuerwehr-Fahrzeug verunglückt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen