Zwei Fußgänger bei Unfällen in Schleiz verletzt

Schleiz In Schleiz sind zwei Fußgänger mit Autos zusammengestoßen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Fußgänger wurden am Donnerstagmittag unabhängig voneinander in Schleiz bei Verkehrsunfällen verletzt. Kurz vor 13 Uhr hat ein 41-Jähriger mit seinem Audi auf dem Gelände der Hem-Tankstelle in Schleiz eingeparkt. Dabei ist er mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der 80-Jährige wurde am Fuß verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Etwa eine Stunde später erfasste ein 62-jähriger Fahrer eine Fußgängerin in Schleiz. Eine 94-Jährige war mit ihrem Rollator unterwegs. Auf Höhe der Sparkasse in der Oschitzer Straße hat der Fahrer rückwärts ausgeparkt und ist mit der Frau zusammengestoßen. Die Seniorin stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

