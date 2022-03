Zwei Gangs schlagen auf Wasunger Supermarkt aufeinander ein um Auseinandersetzung vom Wochenende fortzuführen

Wasungen. Am Montag haben sich zwei Gruppen von Männern auf den Parkplatz eines Supermarktes getroffen. Ein 17-Jähriger wollte seinen verletzten Freund rächen, daraufhin kam es zur wilden Prügelei, bei der auch Eisenstangen eingesetzt wurden.

Am Montag ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Meininger Straße in Wasungen zu einer Schlägerei gekommen. Der Grund für die Auseinandersetzung war ein am Wochenende stattgefundener Streit, bei der ein junger Mann verprügelt wurde und ins Krankenhaus kam. Ein 17-jähriger Freund des Opfers wollte die Sache laut Polizei klären und organisierte zur Unterstützung eine Gruppe von sieben Männern, die sich mit der anderen Gruppe vom Wochenende auf dem Parkplatz trafen.

Dort schlugen die Männer unter anderem mit Schlagstöcken und Eisenstangen aufeinander ein. Die Begleiter des 17-Jährigen flüchteten anschließend und ließen den Jungen allein zurück. Die anderen zwangen den 17-Jährigen die Namen seiner Unterstützer zu nennen sowie seine Wertgegenstände rauszurücken. Anschließend versuchte eine weitere Person den Jungen mit einem Messer zu verletzten, konnte jedoch davon abgehalten werden. Der 17-Jährige konnte gehen und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen noch.

Zeugen sollen sich bitte unter der Tel. 03693 591-0 bei der Polizei melden.