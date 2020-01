Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei junge Mädchen aus dem Ilm-Kreis vermisst

Seit dem Dienstagvormittag werden Patricia Kielholz (14 Jahre aus Elgersburg) und Lisa Zaus (13 Jahre aus Arnstadt) vermisst.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind beide Mädchen nach bisherigen Erkenntnissen zusammen unterwegs und wurden letztmalig am Dienstag gegen 16 Uhr an einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße gesehen.

Vermutlich nutzen die Mädchen öffentliche Verkehrsmittel.

Die Vermissten werden wie folgt beschrieben:

Patricia Kielholz (14 Jahre aus Elgersburg) Foto: Polizei

Patricia Kielholz:

scheinbares Alter 15 Jahre

circa 160 cm großsportliche Figurdunkelblonde, schulterlange Haare

bekleidet mit dunkler Jacke, vermutlich schwarze Leggins und hellen Schuhen

wahrscheinlich mit einem weißen Rucksack unterwegs

Lisa Zaus:

scheinbares Alter 15 Jahre

schlank

lange, dunkelblonde Haare

bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Hose

Wer hat Patricia Kielholz und Lisa Zaus gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424/781124 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Lisa Zaus (13 Jahre aus Arnstadt) Foto: Polizei Gotha / Polizei