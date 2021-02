Zwei Menschen bei Glätte-Unfall im Kreis Nordhausen schwer verletzt

Bei einem Glätte-Unfall in Nordthüringen sind ein 20 Jahre alter Fahrer und eine 17-jährige Begleiterin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Wagen am Dienstag zwischen Ellrich und Werner im Kreis Nordhausen auf der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen.

Daraufhin fuhr das Auto in einen Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die zwei Verletzten mussten von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

