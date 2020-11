Erfurt Die Erfurter Polizei musste am Wochenende gleich zu zwei Messerangriffen in den Norden der Stadt ausrücken.

Zwei Messerangriffe an Vilniuser Straße in Erfurt – Polizei sucht Zeugen

Zu gleich zwei Messer-Angriffen kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag im Bereich der Erfurter "Vilnius"- Passage. Gegen 21.45 Uhr bedrohten drei unbekannte, mit einem Messer bewaffnete Täter einen 22-Jährigen und forderten laut Polizei Bargeld.

Der so Bedrohte weigerte sich, woraufhin ihm einer der Täter mit dem Messer in den Unterschenkel stach. Der unter Drogeneinfluss stehende Geschädigte flüchtete zum Platz der Völkerfreundschaft, wo er laut Polizei mit einer Personengruppe in Streit geriet.

Schlägerei mit Bierflasche

In der anschließenden Schlägerei schlug der 22-Jährige einem 43-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf. Hierbei erlitt der 43-Jährige eine blutende Schnittverletzung. Die beiden Verletzten wurden in unterschiedliche Krankenhäuser verlegt und medizinisch versorgt. Die drei Messer-Angreifer sind flüchtig.

Gegen 3.10 Uhr wurde die Polizei erneut in den Bereich des Vilniuser Straße gerufen. Diesmal wurde einem 19-Jährigen Mann ein Messer in den Oberschenkel gestochen, nachdem er mit einem unbekannten Täter in Streit geriet. Der Geschädigte wurde medizinisch versorgt, der Täter ist flüchtig. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

